Дацик призвал Александра Емельяненко «ответить за базар»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик вызвал на бой соотечественника Александра Емельяненко.

«Выходи на бой! Клоун. Хватит гаситься. Тем более если ты кричишь, что я мешок. Ну, иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил», — сказал боец о время интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

В активе Дацика шесть побед и восемь поражений. В профессиональном спорте он не выступает с ноября 2019 года.

Ранее Дацик опубликовал афишу боя с Емельяненко, однако бывший боец промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) намерен провести поединок против известного российского рэп-исполнителя Джигана.