Игроки «Флориды» надели свитера с фамилиями на кириллице в честь Бобровского

Игроки «Флориды Пантерз» необычно поздравили голкипера Сергея Бобровского с 500-м матчем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Одноклубники россиянина вышли на разминку перед встречей против «Коламбус Блю Джекетс» с фамилиями на кириллице. При этом вратарь провел юбилейную игру еще в феврале 2020 года.

Бобровский дебютировал в НХЛ в сезоне-2010/11 в составе «Филадельфии Флайерз». Он также выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин является двукратным обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Всего россиянин провел в НХЛ 528 матча, в которых одержал 292 победы. В среднем за игру он отражает 91,7% бросков при коэффициенте полезности 2,55.

В нынешнем сезоне он принял участие в 21 игре и помог своему клубу одержать 14 побед.

В составе сборной России Бобровский завоевал золото чемпионата мира 2014 года в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Флориды» попал в сборную разочарований регулярного сезона НХЛ.