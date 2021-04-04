Василевский показал лучшую домашнюю победную серию среди голкиперов за 42 года

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал лучшую домашнюю победную серию среди голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-1978/79.

В матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» (2:1) россиянин отразил 25 бросков из 26 и продлил победную серию в домашних играх до 13 встреч.

По этому показателю он догнал экс-вратаря «Монреаль Канадиенс» Кена Драйдена (сезон-1978/79). Рекорд принадлежит бывшему вратарю «Бостон Брюинз» Жилю Гилберту — 16 матчей (сезон-1973/74).

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 289 матчах и одержал 182 победы, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что россиянин был признан второй звездой матча с «Детройтом».