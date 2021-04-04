Мусаев высказался о слухах о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника московского ЦСКА Виктора Гончаренко на его должность.

«Нормально отношусь к таким разговорам. Когда нет результата, тот, кто должен за это отвечать, — тренер. Как этим разговорам не идти, если мы проигрываем с крупным счетом и находимся на таком месте? Об этих темах я должен в первую очередь поговорить с руководством», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В последнем матче «быки» дома потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5. После игры Мусаев подал в отставку.

Специалист номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством «быки» дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России и впервые в своей истории попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о результатах «Краснодара».