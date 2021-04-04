Клопп оценил игру «Ливерпуля» в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала».

Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Диогу Жота, также отличился Мохамед Салах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Отличная игра. Наш контр-прессинг был на высшем уровне, что очень важно. В целом, защита всей команды выглядела именно так, как и должна. Я очень доволен всем выступлением и тем более тремя очками», — приводит слова Клоппа «Би-би-си».

Специалист отметил, что все футболисты, принимавшие участие в игре, находились в хорошей форме.

После 30 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 49 очков, занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (42) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что будущее Салаха в мерсисайдском клубе находится под вопросом. По данным СМИ, руководство действующих чемпионов Англии думает, что египтянину нужен вызов.