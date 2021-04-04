Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной телегой

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о результатах «Краснодара».

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Все вроде красиво строилось — и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, также на результаты повлияла неразбериха с вратарем в начале второй части сезона.

»Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам», — добавил экс-футболист.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В последнем матче «быки» дома потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5. После игры главный тренер команды Мурад Мусаев подал в отставку.

Ранее сообщалось, что руководство «Краснодара» не ожидало от Мусаева просьбы об отставке.