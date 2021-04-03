Клопп удивлен решением Саутгейта не вызывать Трента в сборную Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении наставника сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать защитника Трента Александер-Арнольда на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Я сам тренер. Мы всегда принимаем решения, которые другие люди, вероятно, не понимают. Я, конечно, уважаю Гарета, принимающего собственные решения, но этого я не понял, потому что Трент Александер-Арнольд по крайней мере в последних двух сезонах был выдающимся правым защитником. Это правда, и он проявляет себя в невероятно молодом возрасте», — цитирует Клоппа The Guardian.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Александер-Арнольд принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

В мартовских матчах квалификации чемпионата мира — 2022 сборная Англии в Лондоне одержала разгромную победу над «Сан-Марино» (5:0), на выезде переиграла Албанию (2:0) и в домашней встрече сломила сопротивление Польши (2:1).

Ранее Саутгейт объяснил невызов игрока «Ливерпуля» в сборную Англии.