«Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Эллиотт Фридман.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 24-летний форвард провел десять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

Срок действия трудового соглашения с «красными крыльями» рассчитан до конца нынешнего сезона. Зарплата россиянина составляет $874 тыс. до вычета налогов.

В АХЛ нападающий провел четыре игры, набрав два балла за результативность (1+1).

Отметим, что перед стартом нынешнего сезона «Детройт» уже выставлял Свечникова на драфт отказов. Тогда ни один клуб чемпионата не стал забирать игрока к себе.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» отправит в отставку главного тренера Владимира Крикунова.

Everyone from yesterday cleared. Svechnikov (DET) on waivers