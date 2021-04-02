Дзюба заявил, что в «Спартаке» его вовремя отговорили качать мышцы

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о старте профессиональной карьеры. Его слова передает пресс-служба ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Спортсмен заявил, что в период выступления за столичный «Спартак» злоупотреблял занятиями в тренажерном зале.

«Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, то сразу начал качаться. В какой-то период накачался очень сильно. В «Спартаке» был массажист Сережа Семакин — он сейчас работает в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артем, прекращай качаться». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Все-таки в футболе важно быть пластичным. А когда ты крепкий, тебе очень тяжело», — сказал Дзюба.

Напомним, что капитан сборной России ушел из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что российские молодые футболисты зарабатывают слишком большие деньги.