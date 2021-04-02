Александр Емельяненко рассказал об общении с Владимиром Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Спортсмен заявил, что посетил Константиновский Дворец вместе с братом Федором после турнира в Bodog Fight Санкт-Петербурге. Путин был одним из гостей соревнований.

«Там был Берлускони, Ван Дамм, еще иностранные спортсмены», — цитирует Емельяненко Sport24.

Боец отметил, что не обращался к главе государства.

«Что ему скажешь? Он и так все знает. В общении простой, очень много знает, очень умный. Подкован абсолютно на все темы, за словом в карман не лезет. Любую тему, какую не затронуть, он соображает. Ему нравятся смешанные единоборства, поэтому он и посетил тот турнир», — добавил представитель смешанных единоборств.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

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