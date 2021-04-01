Агент и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ

Мино Райола, агент футболиста дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также отец игрока Альф-Инге Холанд 2 апреля проведут переговоры с четырьмя клубами Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Mundo Deportivo.

Отмечается, что агент и отец игрока встретятся с представителями «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

1 апреля они были в Испании, где встречались с высшим руководством каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Боруссия» планирует расстаться с норвежцем за €180 миллионов.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги скандинав провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Холанд начинал карьеру в норвежском «Брюне», затем играл в местном «Молде». В 2019 году он покинул пределы Норвегии, присоединившись к австрийскому клубу «Ред Булл». За «шмелей» он выступает с 2020 года.

Напомним, что Альф-Инге Холанд выступал за «Манчестер Сити» с 2000 по 2003 год.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» рассчитывает подписать контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холландом в предстоящее летнее трансферное окно.