На испанском телеканале название Косово написали строчными буквами

На испанском телеканале TVE название Косово во время показа матча третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года написали строчными буквами. Об этом сообщает портал ElNacional.cat.

Сокращенное название непризнанной Испанией страны было выведено на экран как (kos). При этом сокращенное название команды-хозяйки игры (ESP) было выполнено заглавными буквами.

Отметим, что помимо Испании из стран Европейского союза (ЕС) Косово не признают Словакия, Греция, Кипр и Румыния.

Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что в Косово обокрали пятый сербский православный храм за последние десять дней.