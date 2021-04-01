Барбашев восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев восстановился после повреждения, об этом в своем Twitter информирует журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

31 марта хоккеист уже провел тренировку на льду. Согласно словам главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Беруби, россиянин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш», однако этот вопрос будет решаться дополнительно в зависимости от самочувствия игрока. Поединок запланирован на 3 февраля, начало игры в 04.00 по московскому времени.

Барбашев получил травму голеностопа после попадания шайбы в ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ) 19 февраля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства.

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 17 матчей за «Сент-Луис» и набрал 6 (2+4) очков.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг впервые прокомментировал скандал с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.