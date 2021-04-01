Уткин объяснил неудачу сборной России на молодежном Евро

Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин объяснил неудачное выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы — 2021, которое связано, по его мнению, с завышенными ожиданиями.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«Мы едем обязательно блистать и покорять. От этого и пыжится команда, травяного шороху боится, хрупкая, как ватная палочка, и со страху если пропускает, то вначале и сразу два. Или еще как-то», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о провальном выступлении молодежной сборной России на молодежном чемпионате Европы — 2021.