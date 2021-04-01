«Барселона» начала переговоры о переходе Агуэро

«Барселона» начала переговоры о переходе нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, аргентинец уже получил предложение от каталонской команды. Отмечается, что инициатором перехода является новый президент клуба Жоан Лапорта, который рассчитывает, что переход Агуэро поможет руководству сине-гранатовых убедить капитана Лионеля Месси продлить контракт с «Барселоной».

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман решительно выступает против перехода Агуэро.