Сборные Англии обыграла Польшу в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Англии переиграла команду Польши в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. На 19-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Харри Кейн. На 58-й мяч забил форвард гостей Аркадиуш Милик. В концовке игры голом отметился защитник Гарри Магуайр.

После трех туров сборная Англии, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Польша (4) располагается на четвертой строчке.

Второе место в группе занимает Венгрия (7), за ней идет Албания (6). На пятой позиции располагается Андорра (0), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0).

В следующем туре команда Англии на выезде встретится с Венгрией (2 сентября), а команда Польши примет Албанию (2 сентября).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа I. 3-й тур

Англия — Польша — 2:1

Голы: 1:0 — Кейн, 19 (пенальти); 1:1 — Милик, 58; 2:1 — Магуайр, 85.