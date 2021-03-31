Сборные Дании и России объявили составы на матч молодежного Евро-2021

Сборные Дании и России определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Стартовый состав Дании: Кристенсен, А. Поульсен, Бех, Нельссон, Нартей, Линнстрем, Брюн-Ларсен, Дрейер, Карстенсен, Исаксен, Кофод.

Стартовый состав России: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Голубев, Обляков, Глебов, Макаров, Захарян, Грулев, Чалов.

Встреча между сборными Дании и России пройдет а стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее. Главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани. Начало матча — в 19.00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров сборная России, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы C, уступая команде Франции по дополнительным показателям. Команда Дании (6) располагается на первой строчке.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы 2021 года против Дании.