Тим Цзю передал привет России после победы над Хоганом

Австралийский боксер Тим Цзю обратился к россиянам после победы над ирландцем Деннисом Хоганом.

«Спасибо спонсорам. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — заявил Цзю после поединка.

Поединок между Цзю и Хоганом, прошедший на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, завершился победой австралийца техническим нокаутом в пятом раунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Ранее Константин Цзю выразил желание посмотреть, как сын дерется в России.