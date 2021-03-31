Объявлен состав участников нового сезона КХЛ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2021/22. Пресс-релиз по итогам собрания опубликован на официальном сайте турнира.

Согласно планам, в сезоне выступят 24 команды. В лигу вернется владивостокский «Адмирал», пропустивший текущий розыгрыш из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что «моряки» сыграют в новом сезоне, если в полном объеме погасят долги за сезон-2017/18.

Если дальневосточникам это удастся, то в состав Западной конференции вернется нижегородское «Торпедо», выступавшее в сезоне-2020/21 на Востоке.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Гагарина является московской ЦСКА.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».