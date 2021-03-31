Романцев хочет, чтобы Тедеско остался в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев хочет, чтобы нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско остался в клубе после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, у немецкого специалиста есть реальный шанс завоевать чемпионский титул со «Спартаком» в этом году, который ни в коем случае нельзя упускать.

«Тедеско уже обжился с командой, которая своей игрой доказывает, что он ей по душе. А для тренера это все!

Доменико не должен терять шанс выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ему это по силам», — сказал Романцев.

За семь туров до конца чемпионата «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Федерация регби России пошутила над игроками сборной России по футболу Георгием Джикией и Марио Фернандесом.