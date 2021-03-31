Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

В матче четвертого круга российский спортсмен одолел представителя США Фрэнсиса Тиафо.

Встреча, которая длилась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3 в пользу Медведева.

На счету россиянина 11 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. За выход в полуфинал Медведев сразится с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

Стоит отметить, что другой российский теннисист Карен Хачанов выступление на турнире в Майами завершил. В матче 1/16 финала турнира он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах с результатом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами.

ATP. Майами (США). 4-й круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:3.