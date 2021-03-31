Экс-президент «Спартака» назвал ужасной игру России в матче со Словакией

Бывший резидент «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о результате матча сборной России с командой Словакии в третьем туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«Играли сегодня ужасно. Первый удар в створ на 80-й минуте — это что-то на уровне позора. Претендуем на первое место, распеваем какие мы непобедимые, но попадаем в створ только под конец матча. Может Черчесов такую установку дал?», — заявил Червиченко.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.