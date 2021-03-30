«Они плохо справляются со своими обязанностями»: Клебо раскритиковал FIS

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своем состоянии после дисквалификации на чемпионате мира в Оберстдорфе и раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Клебо, напомним, был лишен золотой медали в 50-ти километровой гонке. Трибунал FIS решил, что норвежец сломал палку россиянину Александру Большунову, помешав тому занять первое место.

«После дисквалификации я потерял дар речи. Мне захотелось просто пойти домой, наплевать на остаток сезона в Кубке мира и посмотреть, смогу ли я что-нибудь придумать. Я устал от Международной федерации (FIS). Я считаю, что они плохо справляются со своими обязанностями. Они не осмеливаются принять правильное решение, а я вот сижу без медали», — приводит слова Клебо TV 2.

Клебо в общем зачете Кубка мира занял третье место, уступив россиянам Александру Большунову и Ивану Якимушкину.

На чемпионате мира Клебо выиграл золото в спринте, командном спринте и эстафете.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу Александра Большунова.