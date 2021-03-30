Сборная России проиграла Словакии и теперь делит лидерство в группе с Хорватией

В словацкой Трнаве состоялся отборочный матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Словакии и России. Встреча завершилась победой словацкой команды со счетом 2:1.

На 38-й минуте отличился россияне упустили самого опасного и вообще главного словацкого игрока Милана Шкриньяра, и центральный защитник «Интера», классно выпрыгнув, шикарно уложил мяч под дальнюю штангу. На 71-й минуте сборной России удалась мощная атака. В финальной фазе Артем Дзюба выкатил под удар Далеру Кузяеву с линии штрафной, Куцьяк отразил мяч ногой после небольшого рикошета, но на добивании его перебросил Марио Фернандес. На 74-й минуте неплохая атака удалась хозяевам, последовала передача в штрафную на Роберта Мака, экс-зенитовец обыграв троих соперников и уложил мяч в ближний угол низом.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия — Россия.