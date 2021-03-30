Сборная России после первого тайма уступает Словакии 0:1

В словацкой Трнаве проходит отборочный матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Словакии и России. После первого тайма российская команда проигрывает со счетом 0:1.

На 38-й минуте отличился россияне упустили самого опасного и вообще главного словацкого игрока Милана Шкриньяра, и центральный защитник «Интера», классно выпрыгнув, шикарно уложил мяч под дальнюю штангу.

Станислав Черчесов выставил на игру следующий состав: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Жирков, Жемалетдинов, Дзюба.

В этом отборочном цикле сборная России выиграла на Мальте 3:1 и в Сочи переиграла Словению 2:1, таким образом российская команда имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

Сборная Словакии стартовала на турнире неудачно. В первом туре отборочного раунда команда сыграла 0:0 с Кипром, во втором туре случилась сенсационная ничья 2:2 с командой Мальты.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия — Россия.