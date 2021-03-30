Жирков вышел на четвертое место по числу матчей за сборную России

В Трнаве проходит матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 года между сборными Словакии и России. Встреча началась в 21:45 по московскому времени.

В составе сборной России с первых минут на поле вышел защитник Юрий Жирков. Для 37-летнего ветерана это 102-й матч за национальную команду, по этому показателю он опередил Василия Березуцкого (101) и вышел на четвертое место в истории сборной России. Чаще за команду играли лишь Сергей Игнашевич (117), Игорь Акинфеев (111) и Виктор Онопко (109 матчей).

Сборная России выиграла на Мальте 3:1 и в Сочи переиграла Словению 2:1, таким образом российская команда имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

Сборная Словакии стартовала на турнире неудачно. В первом туре отборочного раунда команда сыграла 0:0 с Кипром, во втором туре случилась сенсационная ничья 2:2 с командой Мальты.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия — Россия.