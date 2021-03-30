«Каждый гол посвящаю ему». Новичок сборной России Самошников рассказал о потере отца

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников рассказал о том, как переживал смерть отца.

«Я брал с отца пример. В нем нравилось все. Месяц я не мог прийти в себя, а потом четко понял: если замкнуться в себе, то потом нереально будет чего-то добиться. Через дней пять я начал ходить на тренировки. Понимал: теперь я буду старшим в семье буду старший и главный, что моя помощь нужна будет маме, младшему брату. А ведь они перенесли потерю отца тяжелее, чем я. Боль все еще во мне, просто я отношусь к ней не так остро. До сих пор каждый гол я посвящаю отцу. », — сказал Самошников в интервью Sport24.

23-летний игрок, который всего год назад перешел в «Рубин» из московского «Торпедо», выступающего во втором по силе дивизионе страны, раскрылся при Слуцком и уже получил вызов в национальную команду.

Стартовый свисток матча Словакия — Россия прозвучит 30 марта в 21.45 по московскому времени. Российская сборная имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

Возвращение Головина и Дзюбы: кого Черчесов вызвал на отбор ЧМ-2022.