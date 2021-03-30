Российская фигуристка Александра Трусова обратилась к болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира в Стокгольме, где она завоевала бронзовую медаль и впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

«Как приятно быть снова дома! Чувство, что я дома, появилось еще в аэропорту. Звучал гимн, нас встречали с флагами России. А когда я увидела лица своих болельщиков, поняла, как мне не хватало их на трибунах. Спасибо Вам за внимание, теплые слова, море цветов и замечательные подарки!» — написала Трусова на своей странице в Instagram.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте.

Победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева.

Также Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. По словам спортсменки, она все сделала правильно.

Трусова объявила о переходе к Плющенко в мае 2020 года. В нынешнем сезоне фигуристка взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Трусова считает правильным решение перейти от Тутберидзе к Плющенко.