«Челси» и «Порту» сыграют оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании

Оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов между лондонский «Челси» и португальским «Порту» пройдут в Испании, сообщает пресс-служба португальского клуба в Twitter.

Игры пройдут на домашней арене «Севильи», стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Первый матч состоится 7 апреля, ответный будет сыгран 13 апреля.

Перенос матчей из Англии и Португалии связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

19 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф еврокубков. В Лиге чемпионов пары 1/4 финала выглядят таким образом: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль», «Порту» — «Челси», «Манчестер Сити» — дортмундская «Боруссия».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в обоих матчах победил мадридский «Атлетико» (1:0, 2:0), а «Порту», победив в первой встрече «Ювентус» 2:1, затем уступил 2:3, но за счет большего количества голов забитых на чужом поле прошел дальше.

Ранее сообщалось, что УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.