Салах рассказал об отношениях с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об отношениях с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

«Что касается Клоппа, у нас нормальные отношения двух профессионалов. Могу описать это так», — цитирует Салаха Marca.

По информации СМИ, между футболистом и немецким специалистом произошел конфликт, из-за которого игрок может покинуть команду.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

После 29 игр мерсисайдцы набрали 46 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 25 баллов.

Ранее Салах высказался о положении команды в чемпионате Англии. Футболист отметил, что доволен последними результатами клуба в первенстве страны и Лиге чемпионов.