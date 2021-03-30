Тренер сборной России объяснил снятие Большунова с индивидуальной гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер национальной команды Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

«На разминке почувствовал, что тяжеловато стоять, приняли решение не стартовать. У него был выезд в Москву на день, он поздно ложился, увидел, что самочувствие не очень хорошее, решил поберечься к спринтерской эстафете.

Зачем ездил? Ему было нужно побыть день в Москве. Сегодня рано вставать, почти бессонная ночь. Не было полноценного восстановления, возникло такое недомогание», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что лыжник Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России.