Миланский «Интер» представил обновленный логотип. Изображение новой эмблемы опубликовано на странице команды в Twitter.

Логотип выполнен в традиционных сине-черных цветах. В центральной части находятся стилизованные буквы IM — Internazionale Milano. С эмблемы пропали буквы FC (футбольный клуб. — Прим. «Газеты.Ru»), а также золотой цвет.

«Интер» был основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным чемпионом Италии (1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10), семикратным обладателем Кубка страны (1938/39, 1977/78, 1981/82, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2010/11) и пятикратным победителем Суперкубка Италии (1989, 2005, 2006, 2008, 2010).

Также «Интер» является трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов (1964, 1965, 2010) и Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998).

После 27 матчей чемпионата Италии сезона-2020/21 миланский клуб лидирует в турнирной таблице. В активе команда 65 очков.

Ранее сообщалось, что титульным спонсором «Интера» может стать порносайт.

MY NAME IS MY STORY.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Aa5fFFYO7J