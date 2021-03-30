Рудковская ответила на оскорбление гендиректора «Самбо-70»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ответила на оскорбление со стороны генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

Ранее функционер назвал супругу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дурой.

«Людей, которые пиарятся на моем имени, очень много! У меня два высших образования. Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы. Я знать не знаю, кто это и, если честно, знать не хочу. Здоровья ему и удачи, и барабан на шею!» — цитирует Рудковскую Sport24.

По мнению продюсера, слова Лайшева являются провокацией.

«Если хочет меня оскорблять, я не против, и мне не привыкать к очередной войне. Пусть юбку только наденет! Мы тогда будем на равных! Учитывая его кинематографическое прошлое, как мне подсказывают тут, ему не привыкать», — сказала Рудковская.

В мае 2020 года двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. После этого представители обеих команд негативно высказывались друг о друге.

По словам Лайшева, он предлагал Трусовой вернуться к Тутберидзе, если «она не хочет испортить себе жизнь».