Галактионов поделился ожиданиями от решающей игры Евро-2021 против Дании

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 против сборной Дании.

По его словам, тренерский штаб провел детальный разбор соперника еще в Москве.

«30 марта мы проведем теоретическое занятие, донесем до футболистов необходимую информацию. Необходимо эмоционально игроков разгрузить.

Дания — организованная, атлетичная команда, старается действовать во владение, хорошо использует взаимодействия и проникающие передачи. Те матчи, которые они провели, подтверждают тот факт, что Дания — очень сильная команда», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на матч третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии.