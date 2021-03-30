Три клуба АПЛ интересуются хавбеком «РБ Лейпцига» Забитцером

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер намерен покинуть свой клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает GGFN.

По информации источника, на 27-летнего австрийца претендуют три коллектива из Английской премьер-лиги (АПЛ): «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сам футболист уже сообщил руководству «быков» о своем желании перейти в другую команду.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Забитцера с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года. Для того, чтобы не потерять деньги, немцам необходимо продать игрока либо этим летом, либо предстоящей зимой.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Забитцер провел 21 матч, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл назвал условие, при котором он покинет соцсети.