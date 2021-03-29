Россия показала подготовку к матчу со Словакией

30 марта в Трнаве сборная России сыграет отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Испании.

Пресс-служба российской национальной команды показала в Instagram процесс подготовки к встрече.

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара.

Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских «Лужниках».

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие системы VAR на матчах сборных .