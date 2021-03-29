Харитонов призвал Поветкина не уходить из спорта

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал поражение боксера Александра Поветкина в поединке против британца Диллиана Уайта, передает ТАСС.

«Всегда очень переживаю за Сашу. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться», — заявил Харитонов.

Бой состоялся в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени и имел статус реванша. Поединок завершился победой Уайта, который нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Первый поединок состоялся в августе 2020 года, тогда победа досталась Поветкину — он отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, при этом в четвертом сам дважды оказывался в нокдауне.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю порекомендовал Александру Поветкину завершить профессиональную карьеру.