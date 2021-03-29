СМИ: Олич все еще не подписал контракт с ЦСКА и не заявлен в РПЛ

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич все еще не подписал трудовое соглашение с клубом и до сих пор не заявлен в РПЛ. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, ЦСКА до сих пор не отзаявил Виктора Гончаренко как главного тренера команды и, соответственно, не направил в РПЛ документы для заявки Ивицы Олича. Если ЦСКА не подпишет соглашение с хорватом к матчу 24-го тура РПЛ с «Тамбовом», который состоится 4 апреля, то он не сможет присутствовать на скамейке во время игры.

Олич, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом хорват еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

Ранее сообщалось, что штаб Олича в ЦСКА пополнят ассистент и тренер по физподготовке.