Штаб Олича в ЦСКА пополнят ассистент и тренер по физподготовке

Штаб главного тренера ЦСКА Ивицы Олича в ближайшее время пополнится двумя помощниками. Об этом сообщает «Чемпионат».

«В ближайшие дни помощники прилетят в Москву и войдут в штаб ЦСКА. Одним из них станет специалист по физподготовке Игор Юкич», — сказал источник «Чемпионату». Второй помощник будет работать в качестве ассистента тренера.

Игор Юкич работал тренером по силовой и физической подготовке сборной Хорватии на чемпионате мира в Бразилии 2014 года и в квалификации Евро-2016.

Олич, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом хорват еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

Вагнер Лав прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА.