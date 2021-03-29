Вагнер Лав прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о назначении эк-форварда армейцев Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды и рассказал, пойдет ли он работать в тренерский штаб хорвата, если такое приглашение последует.

«Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории. Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать», — сказал Вагнер в интервью Sport24.

Хорват, ранее выступавший за армейскую команду, сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который тренировал команду с 2016 года. При этом Олич еще ни разу не работал на должности главного тренера, только был помощником.

Ранее стали известны условия предлагаемого Оличу контракта с ЦСКА.