«Мужики так не прыгают»: Бестемьянова оценила выступление Трусовой на ЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась впечатлением от выступления Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Саша заявила пять четверных прыжков — это была самая сложная программа в истории фигурного катания. Да, два из них были с ошибками, но мужики так не прыгают. Так что Трусова — настоящая героиня. Ее медаль полностью заслуженна», — цитируют Бестемьянову «Известия».

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Трусова завоевала бронзовую медаль. 16-летняя спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков. После короткой программы фигуристка занимала лишь 12-е место, но в итоге оказалась в тройке призеров.

Сборную России по фигурному катанию встретили в аэропорту гимном.