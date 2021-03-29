«Было приятно услышать гимн России»: Трусова рассказала о возвращении домой

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая бронзу на чемпионате мира, порадовалась, что команду в аэропорту встретили гимном России.

«Было очень приятно услышать гимн России. На награждении у нас мало того что не было гимна, так еще и флаг один упал», — сказала Трусова сразу по прилете в Россию.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился полным триумфом сборной России. Россияне завоевали целых шесть медалей на главном старте сезона: весь пьедестал в женском одиночном катании, золото и бронза в спортивных парах, а также золото в танцах на льду — куда съехались все сильнейшие фигуристы мира. Такого количества медалей на мировом первенстве у сборной России не было 22 года.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Трусова завоевала бронзовую медаль. 16-летняя спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

Три золота и рекорд Трусовой: как Россия захватила чемпионат мира.