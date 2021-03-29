Форвард «Баварии» Мюллер назвал АПЛ главной лигой мира

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением об Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Daily Mail.

Форвард отметил, что ему импонирует интенсивность чемпионата Англии, а также подчеркнул, что в английском первенстве больше команд топ-уровня. Однако он заявил, что не знает, выше ли качество команд в АПЛ, потому что для «Баварии» матчи с английскими клубами обычно складываются хорошо.

«Я не считаю, что команды АПЛ суперсильные. Но, конечно, конкуренция в лиге большая. Каждую неделю проходят значимые матчи. АПЛ – главная лига мира, это точно. Но это не означает, что топ-5 Премьер-лиги выигрывает все в еврокубках», — заявил Мюллер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав за 26 туров 61 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», имеющий в активе 30 сыгранных матчей и 71 балл. Отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 14 очков.

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