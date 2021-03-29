Экс-тренер ЦСКА Онопко заявил о небольшом разочаровании от результата России

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался после поражения сборной России от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Небольшое разочарование от результата. Хотя ребята старались, было видно, что испытывали волнение после пропущенных мячей, растерянность небольшая. Стоит отметить, что в концовке можно было устроить навал, забить хотя бы один мяч. Он был нам очень нужен», — заявил Онопко.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что вратарь молодежной сборной России Александр Максименко поделился мыслями после поражения от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.