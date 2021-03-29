Голы Свечникова и Наместникова помогли «Детройту» одолеть «Коламбус»

«Детройт Ред Уингз» в домашнем матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Детройта». Стоит отметить, что «Коламбус» проиграл уже четвертый поединок подряд.

Счет в матче открыл российский хоккеист «Детройта» Евгений Свечников. Он отличился при помощи передач Даррена Хельма и Кристиана Юуса. Точку в поединке поставил Владислав Наместников, который забросил шайбу в пустые ворота.

Ранее сообщалось, что завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:4 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1

1:0 — Свечников (Юус, Хельм), 10:40;

1:1 — Рослович (Аткинсон, Бьеркстранд), 38,25;

2:1 — Расмуссен (Декайзер, Фаббри), 42:51;

3:1 — Гронек, 58:30;

4:1 — Наместников (Манта), 58:52.