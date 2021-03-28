Губерниев критично отреагировал на приведшую к пенальти игру Маслова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично отреагировал на игру защитника московского «Спартака» Павла Маслова в матче второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.

Действия и фолы футболиста дважды привели к тому, что в ворота национальной российской команды были назначены пенальти.

«Но Маслов уверенно штампует такие пенали в свои ворота в РПЛ! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в свое время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что завершился матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции. Победу одержали французские футболисты, оба мяча были забиты с пенальти.