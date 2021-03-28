Экс-арбитр Федотов: оба пенальти в ворота России назначены по делу

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о двух эпизодах с назначением пенальти в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы Россия — Франция.

«В обоих случаях с Масловым пенальти в ворота сборной России судья назначил верно. В первом моменте Маслов не успевал и попал французу, двигавшемуся к мячу, в колено. А во втором – Павел отставил руку в сторону и мяч в неё попал. Почему судья не сразу назначил 11-метровый – вопрос, видимо, ему подсказали помощники», — сказал Федотов в интервью «Чемпионату».

20-летний защитник «Спартака» Павел Маслов привез в свои ворота два 11-метровых за девять минут матча.

На 15-й минуте Эдуар слева пошел в обыгрыш между Макаровым и Масловым, фолили оба россиянина, но после фола казанца за штрафной форвард не упал, а вот столкновение со спартаковцем привело к назначению пенальти. А на 24-й минуте мяч попал Маслову в руку после удара Гуири. За это нарушение защитник получил желтую карточку и теперь пропустит игру третьего тура.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча..