Молодежная сборная России разминается под «Ленинград» и «Сектор Газа»

В 22:00 молодёжная сборная России начнет свой второй матч на чемпионате Европы. На разминке для российской команды снова включили композицию «Дорожная» от группы «Ленинград». В прошлый раз эта песня принесла команде удачу — сборная России разгромила Исландию 4:1.

Помимо группы «Ленинград», сборная России разминается под песни группы «Сектор Газа».

Блогер и ведущий Василий Уткин после первого матча объяснил выбор организаторов в частности по «Дорожной», которая прозвучала полностью, без купюр и запикивания нецензурных слов, которых в оригинальном тексте песни очень много.

«Ленинград» очень популярен в Венгрии, больше любого, думаю, российского исполнителя. Их там знают. А в слова не вникают. Как и мы смотрим на венгерский язык в лучшем случае глазами, а слушаем ушами бравого солдата Швейка. Вышло задорно с «Ленинградом», считаю», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Василий Уткин объяснил, почему на разминке молодежной сборной играл «Ленинград».