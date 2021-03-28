«Для меня главный герой — Туктамышева»: Радионова подвела итоги чемпионата мира

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова подвела итоги первенства планеты, которое проходило в шведском Стокгольме.

«Лизка Туктамышева для меня герой этого чемпионата мира. Ее слезы в kiss&cry дорогого стоят. Помню, как я с ней соревновалась, как мы вместе выступали на чемпионате мира. Прокручиваю свою жизнь и понимаю, сколько в ней у меня лично всего произошло, а Лизка до сих пор катается на высоком уровне. Это заслуживает уважения», — сказала Радионова в интервью РИА «Новости».

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Молодая спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

Три золота и рекорд Трусовой: как Россия захватила чемпионат мира.