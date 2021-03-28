«Реал» и Серхио Рамос не могут договориться о новом контракте

Мадридский «Реал» не может договориться с 34-летним капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта, сообщает AS.

По информации издания, клуб предлагает Рамосу, который выступает за «Реал» с 2005 года, контракт на год с понижением зарплаты на 20%. Игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать более долгосрочный контракт с «Реалом»: либо на два года, либо по схеме «1+1».

Руководство клубом при этом сомневается в целесообразности долгосрочного продления сотрудничества с футболистом, которому через несколько дней исполнится 35 лет.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года, то есть будет действовать еще 90 с небольшим дней. Ранее сообщалось, что Рамос покинет «Реал» по окончании этого сезона. Отмечалось, что в услугах испанца были заинтересованы французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако ни от одного клуба он так и не получил никакого предложения о трансфере.

Ранее Рамос заявил, что хотел бы видеть Месси в «Реале».